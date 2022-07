Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall mit Pedelec-Fahrer

Freiburg (ots)

Mit seinem Pedelec befuhr am Donnerstag, 28.07.2022, gegen 06.20 Uhr, ein 60 Jahre alter Mann die Karl-Fürtstenberg-Straße in südliche Richtung. An der Kreuzung zur Kronenstraße hin erkannte er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Opel. Dessen Geschwindigkeit schätzte er aber falsch ein und fuhr in den Kreuzungsbereich ein, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Pedelec-Fahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der 19 Jahre alte Opel-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden von rund 1000 Euro, am Pedelec 200 Euro.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell