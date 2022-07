POL-BOR: Borken-Burlo - Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Ahaus (ots) - Mit einem Reh kollidiert ist eine Pedelecfahrerin in Ahaus. Die 74-Jährige war am Montag, 12.07.2022, gegen 14.50 Uhr in der Bauerschaft Ammeln auf dem Dannenkamp unterwegs. Plötzlich querten zwei Rehe den Wirtschaftsweg, und die Ahauserin prallte mit ihrem Elektrorad gegen eines der beiden Tiere. Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Sie kam per Rettungswagen zur ambulanten ...

