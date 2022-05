POL-GF: Diebstahl von einer Baustelle - Zeugen gesucht

Gifhorn (ots) - Bereits am 03.05.2022 kam es auf dem Parkplatz am Kreishaus I, beim Schlosssee zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 24-Jährige stellte ihren grünen Toyota Corolla mit einem Kennzeichen aus Stade (STD) gegen 17:00 Uhr in der am östlich gelegensten Parkreihe ab. Als sie gegen 20:00 Uhr wieder zu dem Auto kam, wies es an der Fahrerseite Beschädigungen im Lack auf. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein in Rot ...

mehr