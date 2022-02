Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Trunkenheitsfahrt -

Diez (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen sollte in Diez ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Das Fahrzeug versuchte zunächst, sich der Kontrolle durch überhöhte Geschwindigkeit zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnte das Kfz angehalten und der Fahrzeugführer überprüft werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 26 Jahre alte Mann aus Diez derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und offensichtlich alkoholisiert war. Ein entsprechender Vortest ergab einen Wert über einem Promille, so dass im Krankenhaus zur Beweissicherung im folgenden Strafverfahren eine Blutprobe entnommen wurde.

