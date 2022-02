Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl eines Herren-Mountainbikes

Filsen (ots)

Im Zeitraum vom 20.02.2022 ab 13:00 Uhr bis 21.02.2022 10:00 Uhr kam es in der Ortslage Filsen, in der Oberstraße, zu einem Diebstahl eines Herren-Mountainbikes der Marke CUBE mit schwarz-rotem Rahmen. Das besagte Fahrrad hat als besonderes Merkmal eine Handyhalterung an der Lenkradstange sowie eine verschraubte Aufnahmehalterung am Querrahmen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte an die örtlich zuständige Polizeiinspektion St. Goarshausen wenden.

