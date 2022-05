Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Durchsuchung nach illegalem Glückspiel - gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft

Rötgesbüttel (ots)

In einem Strafverfahren wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glückspiels gegen einen 50-Jährigen erfolgte in der Nacht zum vergangenen Samstag die Durchsuchung eines Betriebs in Rötgesbüttel. Vorausgegangen waren nach Hinweisen aus der Bevölkerung intensive Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Gifhorn und der Staatsanwaltschaft Hildesheim. Diese konnte beim Amtsgericht Hildesheim einen Durchsuchungsbeschluss für das Objekt erwirken, dessen Betreiber der 50-jährige Beschuldigte ist.

Beamte der Polizei Gifhorn setzten auch mit Beteiligung anderer Behörden diesen Beschluss am frühen Samstagmorgen um. Dabei wurden in dem Objekt über 20 Personen an mehreren Spieltischen festgestellt. Für eine dieser Personen lag ein Haftbefehl vor, der befreiende Betrag konnte entrichtet werden.

Beschlagnahmt wurden u.a. Bargeld, der Betrag liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen hierzu und in anschließenden Strafverfahren werden von Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam geführt. Der Beschuldigte machte keine Angaben zum Tatvorwurf und lässt sich anwaltlich vertreten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell