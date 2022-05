POL-GF: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

LK Gifhorn (ots) - Gleich drei Einbrüche wurden am vergangenen Wochenende bei der Polizei Gifhorn angezeigt. Die erste Tat ereignete sich zwischen dem 29.04. und dem 06.05. in Meinersen. Bislang unbekannte Täter versuchten eine rückwärtige Terrassentür zu einer Wohnung an der Straße "An der Oker" aufzubrechen. Ein Eindringen misslang, sodass der oder die Täter ohne Diebesgut den Tatort verließen. In ein ...

