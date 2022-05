POL-GF: Unfall mit Verletzten

Isenbüttel (ots) - Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus kam es am Mittwochabend in Isenbüttel. Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer gegen 20:00 Uhr im Keller eines Hauses am Ahornweg aus. Die Bewohner bemerkten die Flammen rechtzeitig und konnten das Haus schnell verlassen, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand, bevor dieser sich weiter ausbreiten konnte. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur ...

