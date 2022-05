POL-GF: Tragischer Unfall auf der Bundesstraße 4

Meine (ots) - Bereits in der Nacht vom 23.04. auf den 24.04. kam es in Meine zu Sachbeschädigungen an geparkten Autos. Die Tatorte liegen in der Bahnhofstraße und am Marktplatz. Unbekannte kletterten auf zwei Autos und beschädigten so Lack und Karosserie. Nach ersten Ermittlungen soll es sich um zwei oder drei Personen mit dunkler Bekleidung gehandelt haben, sie flüchteten mit Fahrrädern in südliche Richtung. Der ...

