POL-PPKO: PKW an der Uni Koblenz zerkratzt

Am gestrigen Mittwoch, 19.04.2022, wurde ein an der Universität in Koblenz abgestellter PKW an der Beifahrertür zerkratzt. Der Zeitraum beschränkt sich auf 13:30 - 14:00 Uhr.

Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der 0261-103-2911 oder PIKoblenz2@polizei.rlp.de entgegen.

