Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Dachdecker spenden der Celler Feuerwehr

Celle (ots)

Dachstuhlbrände gehören zu den schwierigen Herausforderungen für jede Feuerwehr, Schwindelfreiheit und geschickter Umgang mit Werkzeugen in großen Höhen, damit haben sowohl Feuerwehrleute als auch Dachdecker stets zu tun. Nicht selten sind daher Dachdecker auch gern gesehene Mitglieder in der Freiwilligen Feuerwehr.

So hatte die Hauptwache der Freiwilligen Feuerwehr Celle besuch vom Dachdecker-Einkauf Soltau e. G., der seine Weihnachtsspende in diesem Jahr der Hauptwache überreichte, diesmal allerdings am Boden vor der Fahrzeughalle. Sollten Dachdecker Lust verspüren auch in der Freizeit in luftigen Höhen zu arbeiten, sind sie jederzeit herzlich willkommen. www.feuerwehr-celle.de gibt nähere Informationen über Mitgliedschaften

Text: Bernd Müller, Ortsbrandmeister FF Celle-Hauptwache

