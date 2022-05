Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach drei Einbrüchen

LK Gifhorn (ots)

Gleich drei Einbrüche wurden am vergangenen Wochenende bei der Polizei Gifhorn angezeigt. Die erste Tat ereignete sich zwischen dem 29.04. und dem 06.05. in Meinersen. Bislang unbekannte Täter versuchten eine rückwärtige Terrassentür zu einer Wohnung an der Straße "An der Oker" aufzubrechen. Ein Eindringen misslang, sodass der oder die Täter ohne Diebesgut den Tatort verließen.

In ein Einfamilienhaus an der Straße Katzenberg in Wesendorf drangen derweil Unbekannte ein. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag. Nachdem die Terrassentür aufgehebelt wurde, entwendeten die Täter Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 450 Euro aus den Räumen und verließen den Tatort unerkannt.

Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es schließlich am frühen Sonntagnachmittag, gegen 13:20 Uhr. Mehrere bislang unbekannte Täter versuchten ein Fenster zu einem Haus an der Straße Sportzentrum in Grußendorf aufzubrechen. Dadurch wurde der Alarm ausgelöst, woraufhin die Täter das Grundstück und die Örtlichkeit fluchtartig verließen. Dazu wurde ein schwarzer Kleinwagen benutzt.

In allen Fällen nimmt die Polizei Gifhorn Zeugenhinweise zu den Taten unter 05371 980-0 entgegen.

