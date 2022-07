POL-MG: Straßenraub im Ortsteil Grenzlandstadion

Mönchengladbach (ots) - Ein Mann hat am Freitagabend, 1. Juli, in einem Discounter an der Lüpertzender Straße Ware gestohlen und ist anschließend geflüchtet. Ein Mitarbeiter verfolgte den Dieb und konnte ihn kurzzeitig stellen. Gegen 19.15 Uhr flüchtete ein Mann mit gestohlener Ware aus der Filiale in Richtung Rathenaustraße. Ein 25-jähriger Mitarbeiter verfolgte den Dieb und bekam diesen an seinem Rucksack nach ...

