Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Audi vom Grundstück entwendet- Autobahnpolizei stellt Autodieb

Löhne/Helmstedt (ots)

(sls) In der Nacht zu Mittwoch (18.5.) beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Braunschweig einen schwarzen Audi A6 Avant auf der BAB A2 im Bereich der Anschlussstelle Rennau zu kontrollieren. Der bis dahin unbekannte Fahrzeugführer des Audis versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und beschleunigte sein Fahrzeug bis zum 250 km/h in Richtung Hannover. An der Anschlussstelle Helmstedt verließ er die Autobahn und flüchtete weiter über verschiedenen Straßen im Stadtgebiet. Letztendlich verlor er im Bereich des Brunnenweges (K 53) in Helmstedt, die Kontrolle über den Audi, als er in einen Feldweg einbiegen wollte. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen einen Baum. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der unverletzte Fahrer noch an der Unfallstelle gestellt werden. Die ersten Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass es sich um einen 36-Jährigen Mann aus Polen handelt.

Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass der Audi A6 kurze Zeit vorher in Löhne an der Steinstraße entwendet wurde. Der Inhaber hatte das Auto am Dienstagabend vor seinem Wohnhaus verschlossen abgestellt. Nach seinen Angaben stand das Fahrzeug gegen 01.00 Uhr noch vor dem Haus. In der Zeit bis 03.20 Uhr entwendete der 36-Jährige den Audi und flüchtete damit auf die A2 in Richtung Hannover.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam der Polizeiinspektion Wolfsburg verbracht. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell