Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zigaretten aus Tankstelle entwendet- Diebe schlagen zweimal zu

Hiddenhausen (ots)

(sls) Der Mitarbeiter einer Tankstelle an der Herforder Straße in Hiddenhausen erstattete am Montagmorgen (16.5.) gleich zweimal Anzeige wegen Diebstahl. Nach bisherigen Aussagen betraten zwei bislang unbekannte Jugendliche gegen 09.20 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und schauten sich zunächst im Ladengeschäft um. Plötzlich nahm einer der beiden Tatverdächtigen mehrere Sets E-Zigaretten aus dem Regal und lief aus dem Geschäft heraus. Der zweite Unbekannte flüchtete hinterher. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte ermittelt werden, dass die beiden Täter mit einem Fahrrad auf das Gelände fuhren und dieses im Bereich von Reifendruckprüfgeräten abstellten. Nach dem Diebstahl ließen sie das Fahrrad auf dem Gelände zurück. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrrad zuvor von einer Terrasse am Kurt-Hahn-Weg entwendet wurde. Dieses hat die Inhaberin dort abgestellt und den Diebstahl am Morgen gegen 09.10 Uhr bemerkt. Gegen 12.14 Uhr erschien einer der beiden Jugendlichen erneut fußläufig auf dem Gelände. Er betrat zügig das Tankstellengeschäft und konnte eine bislang unbekannte Menge an E-Zigaretten ergreifen. Noch bevor der Jugendliche angesprochen werden konnte, flüchtete dieser aus dem Laden in Richtung Herforder Straße. Einige Verpackungen konnten im Nahbereich noch aufgefunden werden. Der flüchtende Jugendliche wird mit ca. 10-12 Jahren beschrieben. Er trug zur Tatzeit dunkle Bekleidung und Schuhe. Der zweite Tatbeteiligte wird mit selben Alter beschrieben. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung von Videoaufzeichnungen begonnen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell