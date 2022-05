Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Autofahrt endet gegen Verkehrszeichen- Verursacher flüchtet von Unfallstelle

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Mittwoch (18.5.) wurden Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall auf der Elverdisser Straße in Herford gerufen. Im Bereich der Zufahrt zur B 239 befand sich bei Eintreffen ein stark beschädigter silberner Citröen am rechten Fahrbahnrand in Richtung Herford abgestellt. Gegen 01.20 Uhr wurde durch eine Anwohnerin laute quietschenden Reifen und ein Knall wahrgenommen, so dass diese sich auf die Elverdisser Straße begab. Dort konnte sie den beschädigten Citröen, sowie eine Person feststellen, die sich fluchtartig vom Unfallort zu Fuß in Richtung Stephansweg entfernte.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der bis dahin unbekannte Fahrzeugführer die Elverdisser Straße und beabsichtigte auf die B 239 einzufahren. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte gegen Verkehrszeichen und auch Ampelmasten. Von dort aus fuhr er mit seinem Fahrzeug noch bis zum rechten Fahrbahnrand und flüchtete.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der Fahrzeugführer zunächst nicht an der Halteranschrift angetroffen werden. Erst 30 Minuten nach der ersten Überprüfung wurde der 21-Jährige fußläufig durch eine Streifenwagenbesatzung im Bereich der Anschrift angetroffen. Anhand der umfangreichen und genauen Personenbeschreibung durch die Zeugen, wurde die Person als Fahrer des Citröen identifiziert. Bei der Überprüfung wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des jungen Mannes festgestellt. Ihm wurden anschließend entsprechende Blutproben entnommen und der Führerschein vorläufig beschlagnahmt. Der Mazda wurde zum Zweck der Beweissicherung ebenfalls sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

