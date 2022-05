Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schwerer LKW-Unfall auf Autobahn, Auto landet auf dem Dach, Heckenbrand

Ilshofen: Auto landet auf dem Dach

Ein 77-Jähriger wollte am Montag gegen 14:40 Uhr in der Finkenstraße an seinem VW Golf Plus die defekte Kupplung lösen. Dazu schaltete er den Motor des Wagens ein. Das Auto setzte sich daraufhin jedoch rückwärts in Bewegung, kam von der Straße ab, fuhr auf eine niedrige Steinmauer auf. Dadurch wurde das Fahrzeug ausgehebelt und kippte schließlich auf das Dach. Der ältere Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Auto entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Obersontheim: Heckenbrand

Ein 51-Jähriger führte am Montag gegen 17:00 Uhr in der Straße Hermannstal Arbeite mit einem Trennschleifer durch. Dabei kam es zu Funkenflug, welcher die Hecke neben einer Garage entzündete. Die Feuerwehr war mit 11 Wehrleuten und 2 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz und konnte die Hecke löschen, bevor Schaden an der Garage entstand.

Satteldorf: Schwerer LKW-Unfall auf Autobahn

Gegen 4:15 Uhr am Dienstagmorgen war ein Sattelzug auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs. Auf Höhe der Jagsttalbrücke übersah der Fahrer offenbar ein Absicherungsfahrzeug einer Baustelle und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall geriet der LKW von der Fahrbahn, kam nach rechts gegen die Leitplanke und drehte sich nach rechts zur Seite. Weiter kam das Fahrzeug in den Grünstreifen und drehte sich um die eigene Längsachse, so dass der Sattelzug auf dem Dach zum Liegen kam. Der Iveco-Truck fing Feuer und brannte vollständig aus. Derzeit ist noch unklar, ob der Fahrer es aus dem brennenden Fahrzeug geschafft hat, oder ob er im LKW verblieben ist. Die Ermittlungen dahingehen laufen. Seit dem Unfall war die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn vollständig gesperrt. Zur Bergung des Fahrzeugwracks waren zwei Kräne und mehrere weitere Fahrzeuge notwendig. Die Sperrung wird nach derzeitigem Stand (10:30 Uhr) noch mehrere Stunden andauern. Wir bitten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

