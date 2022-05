Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Randalierer in Bankinstitut- Maskenpflicht missachtet

Herford (ots)

(sls) Am Dienstagmorgen (17.5.) betrat ein 22-Jähriger Kunde eine Bankfiliale an Straße "Auf der Freiheit". Durch eine Mitarbeiterin wurde er daraufhin gewiesen, dass im Bankgebäude noch eine Munde-Nasenschutz-Maske getragen werden soll. Der Herforder reagiert auf die Aufforderung sehr aggressiv und beleidigte die Mitarbeiterin mehrfach. Im weiteren Verlauf des Gespräches reagierte der Tatverdächtige weiterhin abweisend und zeigte eine drohende Körperhaltung in Richtung Bankmitarbeiterin. Zwei anwesende Zeugen konnten die Situation beobachten und verwiesen den 22-Jährigen aus der Bank. Der Aufforderung kam er nur widerwillig nach und beleidigte auch die beiden Zeugen mehrfach. Nachdem der Randalierer die Bank verlassen hatte, flüchtete er in Richtung Steinstraße. Er konnte jedoch im Rahmen der Nachschau nicht mehr angetroffen werden. Da es sich beim dem Herforder um einen Kunden der Bank handelt, konnten die Personalien ermittelt werden. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung.

