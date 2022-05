Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Vorfahrt missachtet - eine Person leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Eine 48-jährige Lippstädterin befuhr am Freitagmittag (06.05.), gegen 12.00 Uhr mit ihrem Pkw Mazda den Marblicksweg in Richtung Goethestraße. An der dortigen Einmündung bog sie nach rechts in die Goethestraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 24-jährigen Frau aus Lippstadt, die mit ihrem VW in Richtung Barbarossastraße fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die 24-jährige leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941 - 9100 0 entgegen. (hn)

