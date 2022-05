Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Niederbergheim - beim Abbiegen Kradfahrer übersehen

Warstein (ots)

Am Freitagnachmittag (06.05.), gegen 17.20 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Warsteiner mit seinem Pkw die Möhnestraße in Richtung Westen. An der Kreuzung Sauerlandstraße wollte er nach links in Richtung Niederbergheim abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 60-jährigen Motorradfahrer aus Warstein, der auf der Möhnestraße in Richtung Belecke unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad der Marke Suzuki war nicht mehr fahrbereit. Es entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell