Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter schwerer Diebstahl

Zülpich (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde versucht, bei einem Fahrzeugaufbereiter in Zülpich mehrere Reifen mit Felgen vom Fahrzeuggelände zu entwenden. Das Diebesgut wurde an einer aufgeschnittenen Zaunstelle bereitgelegt. Die Tat wurde rechtzeitig durch einen beauftragten Sicherheitsdienst entdeckt. Täterhinweise liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02252/799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

