POL-EU: Katze angeschossen

53894 Mechernich (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum rückwärtigen Grundstück des Hellweg- Baumarktes in Mechernich. Von dem Hinterhof des Baumarktes wurden zwei neuwertige Fahrräder entwendet. Die Tat wurde am Folgetag entdeckt. Ermittlungen wurden eingeleitet. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: ...

