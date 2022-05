Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Trunkenheitsfahrt

Warstein (ots)

Am Donnerstag, um 13:55 Uhr, meldeten zwei Zeugen einen Pkw, der in Schlangenlinien unterwegs war. Die Zeugen folgten dem BMW bis zum Parkplatz der LWL Klinik in Suttrop. Hier konnte eine eintreffende Streifenbesatzung die 46-jährige Fahrerin aus Rüthen antreffen. Alkoholgeruch und ein unsicherer Gang führten zu einem Alkoholvortest mit einem Wert von 1,84 Promille. Daraufhin wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. (lü)

