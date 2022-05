Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Höingen - In den Gegenverkehr

Ense (ots)

Am Donnerstag, um 12:30 Uhr, kam e auf der Neheimer Straße zu einem Unfall. Eine 61-jährige Frau aus Ense war mit ihrem Honda Jazz in Richtung Parsit unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ihr Pkw in den Gegenverkehr. Hier kollidierte das Auto mit einem entgegen kommenden Lkw eines 65-jährigen Mannes aus Wuppertal. Durch den Aufprall wurde die Frau leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 8300,- EUR. (lü)

