Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperbruch - Unfall im Kreisverkehr

Lippstadt (ots)

Am Freitag, um 07:10 Uhr, kam es am Kreisverkehr Mastholter Straße/ Ostlandstraße/Ringstraße zu einem Unfall. Ein 74-jähriger Autofahrer aus Lippstadt befuhr mit seinem VW Crafter die Ringstraße. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr übersah der Fahrer eine 58-jährige Lippstädterin die mit ihrem Pedelec den Kreisverkehr durchfuhr. Es kam zur Kollision und die Radfahrerin stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 1500,- EUR geschätzt. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell