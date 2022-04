POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Sattelzugfahrer verursacht Verkehrsunfall auf Autobahnparkplatz im Bereich der Gemeinde Bakum

Delmenhorst (ots) - Am 17.04.2022, um 17.50 Uhr, kommt es in einem Kälberstall in der Neuenkooper Straße in Berne (OT: Neuenhuntorfermoor) aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. In dem Stall (ca. 8 * 24 Meter) befanden sich ca. 60 - 70 Kälber. 11 Tiere verendeten, weitere Kälber konnten zum Teil verletzt befreit werden. Der Stall wird im weiteren ...

