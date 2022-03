Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebe stehlen Goldschmuck aus Wohnung

Dormagen (ots)

Am Montag (14.3.), gegen 11:30 Uhr, verschaffte sich eine - wie sich später herausstellte - Trickdiebin Zutritt zur Wohnung eines älteren Ehepaars "An der Langenfuhr". Die etwa 160 Zentimeter kleine, stämmige Frau mit kurzen dunklen Haaren und einer ebenfalls dunklen Jacke hatte an der Wohnungstür geklingelt und einen Zettel erbeten. Dann war sie dem Hausherrn ins Wohnzimmer gefolgt und verbrachte dort einige Minuten. Offenbar hatte sie die Wohnungstür beim Eintreten nur angelehnt, so dass in der Zwischenzeit ein Komplize eintreten und im Schlafzimmer Goldschmuck stehlen konnte. Eine Zeugin schilderte später die Verdächtige in Begleitung eines Mannes vom Haus weggehen gesehen zu haben.

Als der Diebstahl auffiel wurde die Polizei verständigt. Von den Tätern fehlte da allerdings schon jede Spur.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Monntagmittag "An der Langenfuhr" gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Kriminelle versuchen mit den unterschiedlichsten Geschichten, in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen, um dort dann unbemerkt Geld und Wertgegenstände erbeuten zu können. Dabei gehen die Täter sehr geschickt vor, schlüpfen zum Beispiel in die Rollen von falschen Handwerkern oder täuschen eine Hilfsbedürftigkeit vor. Der beste Schutz ist es, die Maschen der Betrüger zu kennen. Seien Sie misstrauisch, wenn jemand plötzlich vor der Tür steht und in Ihre Wohnung will! Lassen Sie keine Fremden unangemeldet in Ihre Wohnung! Weitere Tipps finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

