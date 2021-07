BPOL NRW: Bundespolizei stoppt Mann mit Hehlerware

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizei stoppt Mann mit Hehlerware

Oberhausen

Im Oberhausener Hauptbahnhof wurde am Montagmorgen (26. Juli), 7.10 Uhr, ein Mann (23) angetroffen, der zwei Werkzeugkoffer und drei Markensonnenbrillen mit sich führte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich vermutlich um Hehlerware handelte. Ein Strafverfahren wegen der Hehlerei wurde eingeleitet.

Der 23-jährige Deutsche wurde durch die Bundespolizei kontrolliert. Der junge Mann händigte den Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel aus. Das Marihuana wurde eingezogen. Zur Personalienfeststellung wurde er der Wache zugeführt. Auf der Dienststelle nahmen die Beamten seine mitgeführten Gegenstände genauer unter die Lupe. Neben den drei Sonnenbrillen exklusiver Hersteller hatte er in den Koffern eine Säbelsäge sowie einen Schlagschrauber. Einen Eigentumsnachweis konnte der 23-Jährige nicht erbringen. Er gab an, dass er alles zusammen für 50 Euro von einem Bekannten gekauft habe. Nähere Angaben zu dem Kauf wollte er nicht machen. Der Gelsenkirchener war bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

In den Koffern wurden Hinweise gefunden, die auf ein Firmeneigentum schließen ließen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass dieser Firma vor nicht allzu langer Zeit Werkzeugkoffer mit Maschinen gestohlen wurden. Die Sonnenbrillen sowie die Maschinen samt Koffer wurden sichergestellt. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und der Hehlerei ermittelt.

