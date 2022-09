Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Entkerntes Fahrzeug im Straßenverkehr gestoppt.

Am letzten Dienstag (13.09.2022) kontrollierte der Verkehrsdienst der lippischen Polizei das Fahrzeug eines Mannes aus Schieder-Schwalenberg, das ganz offensichtlich unerlaubt im Straßenverkehr unterwegs war. Denn an diesem fehlte so ziemlich alles, was an einem vorschriftsmäßigen Fahrzeug benötigt wird: So gab es weder Türen, noch Spiegel oder Scheiben, keine Motorhaube, Beleuchtung oder Sicherheitsgurte. Zusätzlich war die Ladung im Wagen nicht gesichert. Der 44-Jährige wollte sich vermutlich die Kosten für einen Anhänger sparen und sein entkerntes Fahrzeug selbst zum Lackierer fahren. Diese Rechnung ging jedoch nicht auf: Den Schwalenberger erwartet nun eine Anzeige wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis und falscher Ladungssicherung.

