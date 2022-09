POL-LIP: Lemgo. Graffiti am Schulgebäude.

Lippe (ots) - Montagabend (19. September 2022) versuchte ein bislang Unbekannter ein I-Pad aus einem in der Schulstraße geparkten Fahrzeug zu stehlen. Gegen 23:40 Uhr sah eine Zeugin, wie der Täter gerade dabei war, eine Seitenscheibe eines geparkten Audis einzuschlagen. Die Frau sprach den Täter an, der offensichtlich versuchte, an das auf dem Beifahrersitz ...

