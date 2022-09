Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. Zeugin verhindert Diebstahl.

Lippe (ots)

Montagabend (19. September 2022) versuchte ein bislang Unbekannter ein I-Pad aus einem in der Schulstraße geparkten Fahrzeug zu stehlen. Gegen 23:40 Uhr sah eine Zeugin, wie der Täter gerade dabei war, eine Seitenscheibe eines geparkten Audis einzuschlagen. Die Frau sprach den Täter an, der offensichtlich versuchte, an das auf dem Beifahrersitz abgelegte Tablet zu gelangen. Daraufhin floh der Täter auf einem Fahrrad in Richtung der Dalbker Straße. Aufgrund der Dunkelheit konnte der Mann nicht näher beschrieben werden. Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 2 entgegen; Telefon 05231 6090.

