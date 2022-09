Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unfall auf der Kreuzung.

Lippe (ots)

Montagmorgen (19. September 2022) ereignete sich auf der Kreuzung Lemgoer Straße/Ernst-Hilker-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 45-jährige Frau aus Lage verletzt wurde. Gegen 10 Uhr beabsichtigte sie mit ihrem Skoda von der Ernst-Hilker-Straße aus nach links in die Lemgoer Straße einzubiegen. Dabei kollidierte der Wagen mit dem Opel einer 87-jährigen Frau aus Lemgo, die die Kreuzung von der Lemgoer Straße aus geradeaus in Richtung Innenstadt befuhr. Die 45-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Klinikum gefahren. Die beiden Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Zeuginnen und Zeugen des Verkehrsunfalls, die Angaben zu der Ampelschaltung zur Unfallzeit machen können, werden gebeten, sich unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

