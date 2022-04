Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Nach Taschendiebstahl Konto abgeräumt

Celle (ots)

Ein unbekannter Täter stahl einer 78-jährigen Rentnerin am Dienstagnachmittag (20.04.) das Portemonnaie aus ihrer Jackentasche, während sie bei "Aldi" im Hehlenbruchweg einkaufte. Anschließend hob der Dieb eine vierstellige Summe vom Konto der Seniorin ab, denn bedauerlicherweise hatte sie ihre Bankkarte zusammen mit der Geheimnummer aufbewahrt. In den vergangenen Tagen häufen sich in Stadt und Landkreis Celle wieder Taschendiebstähle in Lebensmittelmärkten. Die Polizei warnt dringend davor, Geldbörsen in äußeren Jackentaschen, Einkaufstaschen oder Rucksäcken aufzubewahren. Taschendiebe sind wie Zauberkünstler und lassen die Geldbörse völlig unbemerkt in Sekunden verschwinden. Wenn zu allem Überfluss noch Geldkarten mit Geheimnummern zusammen aufbewahrt werden, hat der Täter leichtes Spiel.

