POL-PDKL: ZEUGEN GESUCHT... Verlorene Ladung auf der Autobahn löst folgenschweren Unfall aus...Fahrer(in) flüchtet von Unfallstelle...

Kaiserslautern (ots)

Ein bislang unbekannte(r) Fahrer(in) befuhr am Donnerstagmorgen die BAB 6 zwischen dem Autobahndreieck KL und der Anschlussstelle KL-West in Richtung Saarbrücken. Hinter dem PKW wurde ein Anhänger mitgeführt. Vermutlich wegen mangelhafter Ladungssicherung, fiel von diesem Anhänger ein großer Mörtelkübel auf den mittleren Fahrstreifen. Ein nachfolgender 45-jähriger PKW-Fahrer erkannte den Gegenstand und versuchte diesem nach links auszuweichen, um so einen Zusammenstoß mit dem Hindernis zu vermeiden. Durch das abrupte Fahrmanöver verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW schleuderte zunächst nach links in die Mittelschutzplanke und von dort über alle drei Fahrstreifen in die rechte Schutzplanke. Im Anschluss kam er dann auf dem Standstreifen zum Stehen. Der/die unfallverursachende Fahrer(in) des PKW-Anhänger-Gespanns setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort. Der unfallbeschädigte PKW musste abgeschleppt werden. Der zum Glück nur leichtverletzte Fahrer wurde, in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Die Autobahnpolizei KL sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallverursacher machen können.

