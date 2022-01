Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vermisstensuche endet erfolgreich

Meisenheim (ots)

Abgängiger 19-Jähriger löst größere Suchaktion aus. Am Dienstagnachmittag wurde die Polizeiinspektion Lauterecken über einen Vermisstenfall in einer sozialen Einrichtung informiert. Der junge Mann hatte sich nach einem Streit aus der Einrichtung entfernt. Gemeinsam mit Beschäftigten der Einrichtung und der örtlichen Feuerwehr wurden Gebäude der Einrichtung und die Umgebung erfolglos durchsucht. Zur Unterstützung der Suchmannschaft wurde auch eine Rettungshundestaffele der Feuerwehr alarmiert. Glücklicherweise konnte der Vermisste von einer Beschäftigten der Einrichtung am Bahnhof in Bad Sobernheim unversehrt aufgefunden werden. |pilek

