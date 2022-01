Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nur kurz am Steuer eingeschlafen...

Glan-Münchweiler (ots)

Obwohl der Fahrer eines Mercedes nach eigenen Angaben zuvor noch eine Pause auf einem Parkplatz eingelegt hatte, überkam ihm am frühen Samstagabend erneut die Müdigkeit. Auf der BAB 62 in Richtung Pirmasens, wurde der Fahrer Opfer dieses "Sekundenschlafes". Der Fahrer kam kurz vor der Anschlussstelle Glan-Münchweiler nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelleitplanke. Der Pkw wurde dadurch herumgeschleudert und kam zum Glück auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Weder der Fahrer, noch seine sich im Fahrzeug befindliche Ehefrau und Kinder, wurden durch den Anstoß verletzt. Am PKW entstand zwar deutlicher Sachschaden, blieb jedoch noch fahrbereit.

