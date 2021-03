Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Brand in der Innenstadt - zwei Personen gerettet

Rund 50 Einsatzkräfte der Iserlohner Feuerwehr waren ab 23:47 Uhr bei einem Brand in der Müllensiefenstraße in der Innenstadt im Einsatz. In einem als KFZ-Werkstatt genutzten, sehr verwinkelten Flachbau war es zu einem Schadenfeuer gekommen. Durch eine bauliche Verbindung konnte sich der Brandrauch in das angrenzende Wohnhaus ausbreiten und schnitt zwei Personen den Fluchtweg durch den Treppenraum ab. Hier wurden umgehend zwei Trupps zur Menschenrettung von den ersteintreffenden Kräften eingesetzt. Die zwei Personen konnten unverletzt ins Freie geführt werden. Zur Brandbekämpfung gingen im Anschluss mehrere Atemschutztrupps von der vorderen und von der hinteren Gebäudeseite vor. Außerdem wurden zwei Drehleitern mit Wenderohren in Bereitstellung gebracht. Trotz der baulich schwierigen Situation gelang es der Feuerwehr eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile sowie das Wohnhaus zu verhindern. Gegen 2:00 Uhr konnten die ersten Kräfte aus dem Einsatz entlassen werden. Eine Brandwache verblieb aber bis in die Morgenstunden an der Müllensiefenstraße. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Löschgruppen Stadtmitte, Bremke, Iserlohner Heide, Letmathe und Ober- bzw. Untergrüne sowie der Rettungsdienst mit Notarzt und Rettungswagen. Zudem war die Feuerwache an der Dortmunder Straße mit weiteren Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr besetzt, die Atemschutzgeräte und Getränke zur Einsatzstelle nachführten. Die Bewohner des Wohnhauses wurden anderweitig untergebracht. Zur entstanden Schadenshöhe und zur Brandursache können momentan keine Angaben gemacht werden.

