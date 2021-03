Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Sturmtief "Luis" bringt erneut einige Einsätze für die Feuerwehr

Iserlohn (ots)

Gegen 9:20 Uhr wurde der erste sturmbedingte Einsatz auf der Leckingser Straße gemeldet, vor Ort war durch den Wind ein Verkehrsschild auf die Fahrbahn geraten. Das Hindernis wurde durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr beseitigt. Im weiteren Verlauf gab es weitere wetterbedingte Einstätze. An der Baarstraße, der Lösseler Straße, am Leckerhorst Weg und an der Kastanienallee, sind durch den böigen Wind Bäume umgefallen, oder drohten abzubrechen. Verkehrshindernisse durch Baustellenabsperrungen gab es Am Nolten und auf dem Lennedamm, diese wurden ebenfalls wieder aufgestellt oder von der Fahrbahn entfernt. An der Schirrnbergstraße drohte ein Telegrafenmast auf die Straße zu fallen, die eingesetzte Löschgruppe Leckingsen der Freiwilligen Feuerwehr sicherte diesen mit einer Leine. Um 14:35 Uhr wurde der Einsatzzentrale ein umgestürzter Baum auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Hemer gemeldet. Umgehend wurden der Rüstwagen und das Tanklöschfahrzeug auf die Autobahn alarmiert. Die eingesetzten Kräfte der Berufsfeuerwehr zerlegten den Baum. Für die Dauer des Einsatzes wurden beide Fahrstreifen Richtung Hemer für ca. 45 Minuten komplett gesperrt. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr und die Löschgruppen Bremke (LG13), Iserlohner Heide (LG14) und Leckingsen (LG34).

