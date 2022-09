Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Second-Hand-Laden.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15./16.09.2022) in ein Second-Hand-Geschäft in der Temdestraße ein. Sie beschädigten eine Tür und entwendeten einen Tresor mit Bargeld und Schmuck. Wer beobachtet hat, wie der rund 240 kg schwere Tresor abtransportiert wurde oder weitere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell