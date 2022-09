POL-LIP: Barntrup-Frettholz. Lenker verkeilen sich.

Lippe (ots) - In der Wittjestraße wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag (16./17.09.2022) ein Mercedes Sprinter aufgebrochen. Unbekannte stahlen Werkzeugkoffer mit Stemmhammer und einer Flex aus dem Fahrzeug. Das Fahrzeug war in der Nacht auf Höhe der Hausnummer 13 am Straßenrand geparkt. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090. Pressekontakt: Polizei ...

