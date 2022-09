POL-LIP: Lemgo. Fußgänger schwer verletzt.

Lippe (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15./16.09.2022) stahlen Unbekannte ein Sparschwein und eine Geldkassette mit etwas Bargeld aus der Stadthalle am Schlossplatz. An einem Seiteneingang wurde eine Tür beschädigt. Das Kriminalkommissariat 2 erbittet Zeugenhinweise dazu telefonisch unter 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / ...

