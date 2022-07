Polizei Gütersloh

POL-GT: Seit April im Einsatz - POK Hoppe vervollständigt das Trio des Bezirksdienstes Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Seit Ende April wird das Team des Bezirksdienstes in Harsewinkel durch Polizeioberkommissar Stefan Hoppe ergänzt. Neben den bereits eingesetzten Hauptkommissaren Robert Heuer und Dirk Spiller, konnte durch Hoppe das Trio nun vervollständigt werden.

In einer offiziellen Vorstellung am heutigen Mittwoch (13.07.) begrüßten sowohl Landrat Sven-Georg Adenauer, als auch die Bürgermeisterin der Stadt Harsewinkel, Sabine Amsbeck-Dopheide, POK Hoppe beim Bezirksdienst Harsewinkel.

Stefan Hoppe (50 Jahre alt) ist seit 1996 in der Kreispolizeibehörde Gütersloh tätig. Nach einer kurzen Station bei der Polizeiwache in Halle/ Westf., versah er bis zum April diesen Jahres seinen Dienst bei der Wache Versmold. Hoppe kennt die Stadt Harsewinkel daher seit vielen Dienstjahren sehr gut, so dass der nun vollzogene Wechsel zum Bezirksdienst Harsewinkel für ihn ein durchaus fließender Übergang ist.

Insbesondere die seit vielen Jahren gute Zusammenarbeit mit der Ordnungsbehörde der Stadt Harsewinkel stellte POK Hoppe heraus. Er habe sich in den ersten Wochen gut eingefunden und erlebt zurzeit viel Neues. Landrat Sven-Georg Adenauer freute sich "nun einen weiteren neuen Beamten als Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger in Harsewinkel präsentieren zu können". Zudem sieht Adenauer "eine klare Notwendigkeit in den direkten Bürgerkontakten eines Bezirksdienstes". Auch Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide begrüßte, dass das Bezirksdienst-Trio durch POK Hoppe nun komplettiert wird.

Der Bezirksdienst Harsewinkel ist unter der Telefonnummer 05247 927910 erreichbar. Die drei Beamten stehen grundsätzlich von Montag bis Freitag zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr zur Verfügung. Selbstverständlich sind individuelle Absprachen und Terminvereinbarungen im Büro möglich, falls die Bürgerinnen und Bürger spezielle Anliegen haben. Der Bezirksdienstposten befindet sich an der Münsterstraße 8 in 33428 Harsewinkel.

Bild (v.l.n.r.): Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide, Landrat Sven-Georg Adenauer, POK Stefan Hoppe, PHK Hermann-Josef Seelhöfer, PD Dirk Zeller (stellv. Abteilungsleiter Polizei)

