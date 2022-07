Polizei Gütersloh

POL-GT: Ermittlungskommission der Kriminalpolizei Gütersloh nimmt Pkw-Aufbrecher fest

Gütersloh (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Gütersloh

Kreis Gütersloh (MK) - Am frühen Freitagmorgen (08.07.) vollstreckten Beamte der Kriminalpolizei Gütersloh nach wochenlangen Ermittlungen in Lippstadt Haftbefehle gegen zwei 32- und 33-jährige litauische Pkw-Aufbrecher und -Diebe. Dabei stellten die Ermittler in der angemieteten Wohnung umfangreiches Diebesgut und auch Tatwerkzeuge sicher.

Seit Anfang Juni kam es im Kreis Gütersloh und umliegenden Kreisen vermehrt zu Diebstählen aus hochwertigen Pkw. Nachdem die Täter die Keyless-Go-Systeme überwunden oder die Fahrzeugscheiben eingeschlagen hatten, lag das Hauptaugenmerk nach fachmännischer Demontage insbesondere auf Scheinwerfern, Navigationsgeräten, digitalen Tachoeinheiten und Lenkrädern. Auffällig war zudem, dass die angegangenen Fahrzeuge zum Teil von den Abstellorten weggefahren und in der Nähe ausgeschlachtet wurden. In vier Fällen (Gütersloh, Halle/ Westf., Greven, Lippstadt) klauten die Diebe die Fahrzeuge komplett.

Zur Aufklärung dieser Taten richteten die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Kriminalpolizei Gütersloh in enger Abstimmung eine Ermittlungskommission ein.

Den Erkenntnissen der Ermittler zufolge, reisten die Tatverdächtigen ausgestattet mit Bestelllisten aus Litauen nach Deutschland ein und waren über Wochen aktiv. Insgesamt werden der gut organisierten und gewerbsmäßig handelnden Bande in dem Zeitraum mehr als 40 Taten im westfälischen Raum vorgeworfen. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei einer halben Millionen Euro. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Die beiden vorläufig festgenommenen Litauer wurden noch am Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt, der in der Folge die bereits erlassenen Untersuchungshaftbefehle verkündete.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell