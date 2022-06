Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl eines E-Scooters - Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots)

Am Freitag den 24.06.2022, gegen 16.10 Uhr, stellte der Geschädigte seinen E-Scooter im Fahrradbereich des Bahnhofs Schwetzingen ab und sicherte diesen mit einem Schloss. Als er gegen 21.30 Uhr zurück kam musste er feststellen, dass sein Elektroroller der Marke Ninebot, Modell Max G30DH in der Farbe schwarz gestohlen wurde. Der genannte Bereich am Bahnhof ist Videoüberwacht. Hinweise zum Täter oder der Tat nimmt das Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-2880 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell