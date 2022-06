POL-MA: Mannheim/Innenstadt: 24-Jährige betrunken mit E-Scooter unterwegs

Mannheim (ots) - Am Freitagabend, gegen 21.40 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Daimler-Benz Fahrer die Waldstraße in Richtung Sandhofen. An der Kreuzung zur Maria-Kirch-Straße verlor der 59-Jährige auf regennasser Fahrbahn beim Linksabbiegen die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen einen dortigen Ampelmast. ...

mehr