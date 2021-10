Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Altschweier - Auffahrunfall durch Alkoholkonsum

Bühl (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Unter Alkoholeinfluss fuhr ein 64-jähriger VW-Fahrer an einer Ampelkreuzung seinem Vordermann auf. Dieser zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Der Atemalkoholtest des Mittsechzigers ergab einen Promillewert von ungefähr 1,4 Promille. Er muss sich nun einer Anzeige stellen. /sch

