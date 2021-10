Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Unfall durch schmutzige Ladefläche

Gengenbach (ots)

Eine schmutzige Ladefläche führte am Donnerstagnachmittag zu einem Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Ein 48 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr gegen 14.20 Uhr die B33 in Richtung Gengenbach. Vor ihm fuhr ein LKW. Als dieser beschleunigte, verlor er eine größere Menge Dreck, die auf den Audi fiel. Die Signale seines Hintermannes ignorierte der bislang unbekannte Brummi-Fahrer und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

/sch

