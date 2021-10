Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Im Verlaufe des Montags hat ein bislang Unbekannter einen VW beschädigt und damit einen Schaden von 1.200 Euro verursacht. Die 28-jährige Besitzerin, die ihr Gefährt an dem Tag zunächst auf dem Parkplatz eines Discounters in der Allensteinerstraße und dann in der Siegfriedstraße geparkt hatte, stellte gegen 18 Uhr eine vorher nicht vorhandene Delle und einen kaputten Scheinwerfer an ihrem Auto fest - vom Verursacher fehlte jedoch jede Spur. Möglicherweise handelt es sich beim dem Verursacherfahrzeug um einen Wagen in grüner Farbe.

Die Beamten des Polizeireviers Kehl bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer, 07851 893-0, zu melden.

/cp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell