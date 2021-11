Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 25-Jähriger klettert über Pkw - Anzeige

Altenburg (ots)

Altenburg: Polizeibeamte wurden gestern Abend (16.11.2021, gegen 20:30 Uhr in die Turnerstraße gerufen, da Zeugen eine männliche Person beobachteten, welche über einen dort geparkten Pkw lief, gegen den Spiegel eines weiteren Fahrzeuges trat und anschließend flüchtete. Im Rahmen der Fahndung nach dem Sachbeschädiger konnte dieser (25) gestellt werden, nachdem er von einem Garagendach heruntergeklettert war. Der 25-Jährige ging nicht auf die Anweisungen der Beamten ein und verhielt sich aggressiv. Als er anschließend in Gewahrsam genommen wurde, leistete er zudem Widerstand und trat in Richtung der Beamten. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen wurde weiterhin bekannt, dass der junge Mann kurz nach 19:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Frauengasse gegen eine Wohnungstür trat, so dass an dieser Sachschaden entstand. Die Altenburger Polizei leitete gegen den 25-Jährigen entsprechende Ermittlungsverfahren ein. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell