Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aus dem Staub gemacht

Kleinschmalkalden (ots)

Auf einem Parkplatz in der Brotteroder Straße in Kleinschmalkalden beschädigte Dienstagmittag ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen abgestellten Ford. Der 56-jährige Eigentümer bemerkte die Beschädigungen an seinem Wagen und informierte nachfolgend die Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell